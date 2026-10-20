أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
13:17
بالفيديو - الجيش اللبناني بالوقائع والوثائق يرد على حملات التضليل الإسرائيلية
12:43
مراسل الجديد من واشنطن يواكب اجتماع تامبا | تابع البث المباشر:
12:39
بالوقائع والتواريخ.. الجيش يفنّد الادعاءات الإسرائيلية بشأن منشأة كفرا
11:07
لقاء بين عون وسلام.. ماذا بحثا؟
10:54
المجلس الدستوري يعطل المادة 3 من قانون هيكلة المصارف
أخبار لبنان
بالوقائع والتواريخ.. الجيش يفنّد الادعاءات الإسرائيلية بشأن منشأة كفرا
2026-10-20 | 12:39
A-
A+
بالوقائع والتواريخ.. الجيش يفنّد الادعاءات الإسرائيلية بشأن منشأة كفرا
صدر عن
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
بتاريخ 20 / 10 / 2026، أطلق الاحتلال
الإسرائيلي
عبر صفحته الرسمية على منصة إكس ادعاءات باطلة بشأن عمل
الجيش اللبناني
في منطقة جنوب
الليطاني
، مشكّكًا في قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه.
في هذا السياق، توضح
قيادة الجيش
أنّ الوحدات العسكرية باشرت في
كانون
الأول 2025 معالجة منشأة عسكرية في بلدة كفرا –
بنت جبيل
، واستمرّت في تنفيذ مهمتها حتى تاريخ 16 / 3 / 2026، حين أوقفت العمل داخل المنشأة وأخلت المنطقة بناءً على طلب لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) نتيجة التهديدات
الإسرائيلية
بقصفها، مع الإشارة إلى أنّ قيادة الجيش أبلغتها أنّ المهمة لم تُستكمَل بعد، وأنّ كمية من الأعتدة العسكرية والذخائر الحربية لا تزال موجودة داخل المنشأة، التي تعرّضت لاحقًا لقصف إسرائيلي.
على الرغم من مطالبة الجيش مرارًا بتأمين استئناف العمل لاستكمال تفريغ المنشأة، اصطدمت هذه المساعي بالرفض الإسرائيلي، إلى أنْ استأنفت الوحدات العسكرية مهمتها بتاريخ 15 / 8 / 2026، بالتنسيق مع Mechanism، وواصلت العمل حتى إنجازه بصورة نهائية وإقفال المنشأة بتاريخ 16 / 10 / 2026.
أمّا مقطع الفيديو الذي تظهر فيه شاحنة تعرّضت لاستهداف إسرائيلي، يعود لتاريخ 3 / 7 / 2026 وفي منطقة صديقين – صور، أي بعد حوالي أسبوع من توقيع اتفاق الإطار.
تؤكّد قيادة الجيش أنّ جميع هذه الوقائع والإجراءات موثّقة لدى لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، بما يدحض الادعاءات الإسرائيلية ويُثبت حقيقة الجهود التي تبذلها
المؤسسة العسكرية
في الجنوب. كما تشدّد على أنّ تكرار حملات التضليل ونشر الأكاذيب في الآونة
الأخيرة
من قبل الاحتلال الإسرائيلي يندرج في سياق محاولات النيل من مصداقية الجيش محليًّا ودوليًّا، بالتزامن مع المفاوضات الجارية.
تجدّد قيادة الجيش تأكيد التزامها الكامل أداء واجباتها وتعهداتها وتنفيذ المهام الموكلة إليها، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته للتفاهمات القائمة.
مقالات ذات صلة
قيادة الجيش رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن عملها في الجنوب: أوقفنا العمل في منشأة كفرا قبل استكمال المهمة بناءً على طلب لجنة الإشراف بسبب التهديدات الإسرائيلية بقصفها
بالفيديو - الجيش اللبناني بالوقائع والوثائق يرد على حملات التضليل الإسرائيلية
الرئيس عون: الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقاً للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه
بالوقائع والتواريخ.. الجيش يفنّد الادعاءات الإسرائيلية بشأن منشأة كفرا
أخبار لبنان
بالوقائع
والتواريخ..
الجيش
يفنّد
الادعاءات
الإسرائيلية
منشأة
العودة الى الأعلى
"حزب الله" يخشى فقدان السيطرة.. هل يمثل مسؤولوه أمام القضاء؟ (الديار)
ملف المتفجرات حتى النهاية.. وقرار حاسم! (النهار)
اقرأ ايضا في أخبار لبنان
13:17
بالفيديو - الجيش اللبناني بالوقائع والوثائق يرد على حملات التضليل الإسرائيلية
13:17
بالفيديو - الجيش اللبناني بالوقائع والوثائق يرد على حملات التضليل الإسرائيلية
13:10
معلومات الجديد: زيارة مستشار الرئيس عون إلى عين التينة بحثت قانونَي العفو العام وإصلاح المصارف قبل ساعات من قبول المجلس الدستوري طعن عون بقانون المصارف
13:10
معلومات الجديد: زيارة مستشار الرئيس عون إلى عين التينة بحثت قانونَي العفو العام وإصلاح المصارف قبل ساعات من قبول المجلس الدستوري طعن عون بقانون المصارف
13:05
مصادر متابعة للجديد: ما تردّد عن انتقال عناصر من حزب الله من الجنوب إلى الضاحية غير دقيق إذ إن العناصر العاملة ميدانياً في الجنوب لا مهام أو أدوار لها في الضاحية
13:05
مصادر متابعة للجديد: ما تردّد عن انتقال عناصر من حزب الله من الجنوب إلى الضاحية غير دقيق إذ إن العناصر العاملة ميدانياً في الجنوب لا مهام أو أدوار لها في الضاحية
يحدث الآن
أخبار لبنان
13:17
بالفيديو - الجيش اللبناني بالوقائع والوثائق يرد على حملات التضليل الإسرائيلية
أخبار لبنان
13:10
معلومات الجديد: زيارة مستشار الرئيس عون إلى عين التينة بحثت قانونَي العفو العام وإصلاح المصارف قبل ساعات من قبول المجلس الدستوري طعن عون بقانون المصارف
أخبار لبنان
13:05
مصادر متابعة للجديد: ما تردّد عن انتقال عناصر من حزب الله من الجنوب إلى الضاحية غير دقيق إذ إن العناصر العاملة ميدانياً في الجنوب لا مهام أو أدوار لها في الضاحية
اخترنا لكم
أخبار لبنان
12:39
بالوقائع والتواريخ.. الجيش يفنّد الادعاءات الإسرائيلية بشأن منشأة كفرا
أخبار لبنان
11:07
لقاء بين عون وسلام.. ماذا بحثا؟
أخبار لبنان
10:54
المجلس الدستوري يعطل المادة 3 من قانون هيكلة المصارف
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-09-04
كيف خرج الحرس الثوري من "علي الطاهر".. وما مصير عناصر "حزب الله"؟ (المدن)
12:32
قيادة الجيش: جميع الوقائع والإجراءات موثّقة لدى لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية بما يدحض الادعاءات الإسرائيلية ويُثبت حقيقة الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية في الجنوب
2026-10-17
تابعوا مباراة النادي الرياضي بطل آسيا ولبنان في مواجهة أنغاس الفيليبيني ضمن بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لـ كرة السلة الآن على الجديد
10:30
نادية كرم ترد على شقيقتها عبير أحمد: “خربتي الناس علي.. أنا تعبانة ومريضة وأحتاج مساعدة”
2026-10-12
القنبلة التي صورها الطلاب قبل انفجارها قرب الحدود مع لبنان (صورة)
2026-10-06
توقعات ليلى عبد اللطيف: محاولات اغتيال لشخصيات عراقية.. والخطر يحوم حول العلامة الامام مقتدى الصدر (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
13:17
بالفيديو - الجيش اللبناني بالوقائع والوثائق يرد على حملات التضليل الإسرائيلية
12:43
مراسل الجديد من واشنطن يواكب اجتماع تامبا | تابع البث المباشر:
10:44
توتر وفوضى في قصر عدل طرابلس خلال محاكمة سجين (شاهد الفيديو)
10:22
الموجز الاخباري من قناة الجديد
06:02
المنطقة تتّجه إلى التصعيد.. هل يتدخّل حزب الله؟ | شاهد الفيديو
03:21
أمين عام جامعة الدول العربية في الجنوب.. ومراسل الجديد يواكب الزيارة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
06:41
بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل
أخبار لبنان
06:41
بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل
منوعات
15:33
تستيقظ متعباً؟ انتبه لهذه العادة قبل النوم
منوعات
15:33
تستيقظ متعباً؟ انتبه لهذه العادة قبل النوم
أخبار لبنان
01:55
إنخفاض في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
أخبار لبنان
01:55
إنخفاض في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
أخبار لبنان
10:28
خلال جلسة تامبا.. إسرائيل تعرض فيديو ومراسل الجديد يكشف التفاصيل
أخبار لبنان
10:28
خلال جلسة تامبا.. إسرائيل تعرض فيديو ومراسل الجديد يكشف التفاصيل
أخبار لبنان
02:24
مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!
أخبار لبنان
02:24
مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!
أخبار لبنان
01:00
بري أحيط علماً.. ولبنان تلقى رسالة واضحة: لن تسلم الجرة! (الشرق الأوسط)
أخبار لبنان
01:00
بري أحيط علماً.. ولبنان تلقى رسالة واضحة: لن تسلم الجرة! (الشرق الأوسط)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026