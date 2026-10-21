تحرّك قطري لتحييد لبنان عن المواجهة.. ماذا عن "الحزب"؟ (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":

مع كثافة الموفدين الدبلوماسيين إلى ، برزت المبادرة القطرية التي حملها رئيس الوزراء القطري، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية تحدثت عن لقاء استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة مع مسؤول رفيع في . وجرت خلال اللقاء "مناقشة" طرحٍ منسّق مع الجانب الأميركي، يقوم على مسارين متوازيين: امتناع حزب الله عن الانخراط في أي حرب ، بالتوازي مع انسحابه العسكري من الجنوب، مقابل تخفيف الضغوط السياسية والأمنية الداخلية. في طرح يعكس محاولة لتجاوز فكرة تحييد الحزب عن أي مواجهة مقبلة، نحو إعادة تنظيم موقعه في المعادلة والإقليمية، عبر مقايضة التزامات بتنازلات مقابلة.



غير أن نجاح المبادرة يبقى مرتبطًا بقدرة الدوحة على ضمان تلازم المسارين، على ما تقول المصادر، مشيرة أن الحزب، الذي لم يكن قد سلّم جوابه بعد، قد ينظر إلى الانسحاب من الجنوب باعتباره تنازلًا استراتيجيًا إذا لم يقترن بضمانات واضحة لوقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي المحتلة. فيما يطرح الحديث عن تخفيف الضغوط الداخلية أسئلة بشأن طبيعة الإجراءات المقصودة: هل يتعلق الأمر بتسوية سياسية تتيح إعادة إدماج الحزب في المعادلة الوطنية، أم بتجميد مؤقت للإجراءات مقابل التزامات أمنية محددة؟