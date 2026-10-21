المنتدى الوطني للسيادة: نزع السلاح وحصريته بيد الجيش مدخل لاستعادة الدولة

نظّم «بيت العالم» المنتدى الوطني للسيادة تحت شعار «لبنان أولًا… وآخرًا»، يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026، في فندق «لو رويال» – ضبيه، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية واغترابية، إلى جانب ممثلين عن هيئات ونقابات. واختُتم المنتدى بوثيقة وضعت نزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح بيد في صلب استعادة سيادة كامل أراضيها، وصولًا إلى السلام، وربطت النهوض باستقلال واستعادة الودائع والإصلاح الاقتصادي، ضمن مهل زمنية وآليات للمحاسبة.

وانعقد المنتدى بعنوان « من النفوذ إلى السيادة… استعادة الدولة والقرار الوطني»، وشكّل مساحة للتلاقي والحوار حول رؤية مشتركة تضع مصلحة لبنان وسيادته ومستقبله في مقدّمة الأولويات، وتبحث في سبل الانتقال من تشخيص الأزمات إلى خطوات عملية لاستعادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.

وانطلق اللقاء من قناعة بأن لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم، وأن المرحلة تتطلّب تحمّل المسؤولية والعمل الوطني المشترك، على قاعدة: «لدينا وطن واحد، وجيش واحد، وشعب واحد، وعلى هذا سنبني مستقبلنا».

وتناولت النقاشات التحوّلات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على لبنان، والتحوّلات الداخلية واستعادة قرار الدولة، والعوائق التي تعترض بسط سيادتها. كما حضرت التحديات العسكرية والأمنية وحصرية السلاح، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمعيشية ومتطلّبات إعادة الإعمار، ضمن مقاربة تربط الاستقرار بقدرة المؤسسات الشرعية على أداء مسؤولياتها وحماية المواطنين.

وشملت محاور المنتدى الانتقال من القرار إلى التنفيذ، والعلاقة مع وإسرائيل، والمفاوضات ومشروع السلام، فضلًا عن رؤية لبنان المستقبل القائمة على السيادة ودولة المؤسسات والاقتصاد والازدهار. وتطرّقت كذلك إلى الدور الدولي والعربي المطلوب لمواكبة المرحلة المقبلة ودعم الدولة في مسار استعادة قرارها والتعافي من أزماتها.

الوثيقة الختامية: السيادة والإصلاح ضمن مهل وآليات محاسبة

وفي أبرز خلاصات المنتدى، وضعت الوثيقة الختامية نزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح بيد في صلب مسار استعادة سيادة كامل أراضيها، وصولًا إلى السلام، بما يكرّس مرجعية المؤسسات الشرعية في القرارات الوطنية والأمنية.

وربطت الوثيقة النهوض بلبنان باستقلال ، واستعادة الودائع، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واضعةً هذه الأولويات ضمن مهل زمنية وآليات للمحاسبة، بما يتيح متابعة التنفيذ وتقييم النتائج ومساءلة الجهات المعنية عن التزاماتها.

وبذلك، جمعت الوثيقة بين استعادة السيادة ومتطلّبات بناء دولة القانون والتعافي الاقتصادي، لتشكّل إطارًا للأولويات المطروحة في المرحلة المقبلة، وترجمةً لهدف المنتدى في بلورة رؤية وطنية مشتركة تتجاوز إعلان المواقف إلى التنفيذ.

وحمل اللقاء دعوة إلى مواصلة العمل الوطني المشترك تحت شعار «لبنان أولًا… وآخرًا»، انطلاقًا من التي رافقته: «حضوركم موقف… والقرار للبنان».