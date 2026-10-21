تعميم قضائي بشأن العفو العام.. صورة وتفاصيل

أصدر لدى القاضي رامي الحاج تعميماً طلب فيه، قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط أي عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى ، جلب سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /٢/، إضافة إلى المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع ، للتأكد من عدم وجود أي ملاحقات بحقه قد تحول دون استفادته من العفو العام.



وأشار التعميم إلى الحالات التي يؤدي فيها تعدد الملاحقات إلى عدم استفادة الموقوف أو المحكوم من العفو العام، ولا سيما حالات التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات وجرائم السرقة.



ولفت إلى أنه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف ، بهدف تسريع تزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة.