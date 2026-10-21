مصادر متابعة لاجتماع تامبا للجديد: رفض الوفد العسكري التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي يستند إلى قرار سياسي من السلطة اللبنانية وليس قرارًا عسكريًا أحاديًا

مصادر متابعة لاجتماع تامبا للجديد: الاجتماعات عسكرية في ظاهرها وسياسية في مضمونها وهو ما يتجلّى في مطالبة إسرائيل بإيجاد صيغة تتيح التنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي