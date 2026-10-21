معلومات الجديد: مجلس الوزراء سيناقش وجود عائق قانوني يمنع إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي ما يستوجب إحالتها من النيابة العامة الاستئنافية إلى المحكمة العسكرية