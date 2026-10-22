أغذية فاسدة في الأسواق؟ (أسرار اللواء)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
شددت "اليازا" في بيان على ان " وضع الفواصل الحديدية على الطريق الدولية يعد مصدر للاصطدامات مرورية قاتلة وخاصة للدراجات النارية ، وتتوجه جمعية اليازا بنداء إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجميع المعنيين بضرورة صيانتها باسرع وقت ممكن . فمستخدمو الجسور يعانون في لبنان من التأخير الكبير في هذه الصيانة، حيث تتجاوز عرض الفراغات في الكثير من الحالات ال 40 سم، مما يشكل تهديداً كبيراً على سلامة الناس".
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً.