أغذية فاسدة في الأسواق؟ (أسرار اللواء)

شددت "اليازا" في بيان على ان " وضع الفواصل الحديدية على الطريق الدولية يعد مصدر للاصطدامات مرورية قاتلة وخاصة للدراجات النارية ، وتتوجه جمعية اليازا بنداء إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجميع المعنيين بضرورة صيانتها باسرع وقت ممكن . فمستخدمو الجسور يعانون في لبنان من التأخير الكبير في هذه الصيانة، حيث تتجاوز عرض الفراغات في الكثير من الحالات ال 40 سم، مما يشكل تهديداً كبيراً على سلامة الناس".



