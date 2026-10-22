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أخبار لبنان

بشأن قضية شراء الأراضي.. ماذا قال بري؟

2026-10-22 | 01:06
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بشأن قضية شراء الأراضي.. ماذا قال بري؟
بشأن قضية شراء الأراضي.. ماذا قال بري؟

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دقة المرحلة، بقوله لـصحيفة "الجمهورية": "لبنان في هذه المرحلة، في أمسّ الحاجة إلى ما من شأنه أن يجمع بين اللبنانيّين. الوحدة بين اللبنانيّين هي خشبة الخلاص لهذا البلد خصوصاً في هذه الظروف"، مشدّداً على أنّ مصلحة لبنان تكمن في تعزيز لغة التفاهم والحوار وكل ما يقرّب بين اللبنانيّين، وتجنّب الخطاب التحريضي أو الغرائزي والطائفي، وسجالات تعمّق التشنجات وتهدّد السلم الاهلي في البلد". متسائلاً: "أي مصلحة في إثارة التوترات والتشنجات الطائفية؟"، ومستنكراً بعض الحالات التي دأبت بعض الجهات والقنوات على إبرازها في الآونة الأخيرة، والتعامل مع فئة من اللبنانيّين وكأنّها غريبة عن لبنان، ومنها على سبيل المثال "أن يصل الأمر إلى حدّ منع مواطن لبناني من شراء عقار في منطقة لبنانية معيّنة بسبب انتمائه المذهبي أو الطائفي".

وعلمت "الجمهورية" أنّ الرئيس بري نصح الرئيس سلام بعدم إحالة مسألة المتفجرات المصادرة على المجلس العدلي.

وإذ أكّد بري على "اتفاق الطائف"، قال: "الوحدة الداخلية هي السلاح الوحيد في أيدينا لحماية بلدنا، وربطاً بذلك، فإنّ لبنان لا يحتمل الآن إثارة أي موضوع أو ملف مهما كان نوعه، من شأنه أن يثير الالتباسات ويعكّر الداخل بتشنّجات، فوضع البلد دقيق، يستوجب قدراً كبيراً من الوعي والدراية، والشراكة الأكيدة بين كل المكوّنات الداخلية في الاتجاه الذي يحفظ البلد، ويرسخ الحدّ الأعلى من الأمن والاستقرار والهدوء".

وأعرب بري عن ارتياحه «البالغ لنتائج زيارة الوفد القطري إلى بيروت، التي عكست جهداً صادقاً لوضع أزمة الكهرباء المزمنة في لبنان على سكة العلاج الحاسم"، وكذلك لأجواء اللقاء الذي جمعه بداية الأسبوع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وما عبَّر عنه من «آراء وأفكار تنِمّ عن حرص على لبنان، ودراية مفصّلة بالواقع اللبناني من كافة جوانبه".

ورداً على سؤال آخر، عبّر بري عن اعتراض شديد على أي مشروع أو اقتراح يرمي إلى تعديل أو إلغاء مفاعيل قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك في إشارة مباشرة وصريحة، تقطع الطريق مسبقاً على أيّ مبادرة لطرحه على المجلس النيابي، أكان لتعديله أو إلغائه، وتواجه في الوقت نفسه الأصوات التي ترتفع من قِبل بعض الجهات السياسية وغير السياسية في الداخل، لوقف العمل بهذا القانون.
 
وحول الانتخابات النيابية الفرعية في البقاع الغربي لملء المقعد الذي شغر بوفاة النائب غسان سكاف، أوضح: «المفروض أن تجري هذه الانتخابات، ولا أعرف لماذا لم تُجرَ حتى الآن».

وحول "اليونيفيل" أكّد بري: "الموقف اللبناني موحّد حول ضرورة التمسّك بالقرار 1701، وببقاء قوات "اليونيفيل" في الجنوب وإبقاء المنطقة الجنوبية تحت مظلة الأمم المتحدة"، مضيفاً: "الفرنسيون يقفون مع لبنان، وصادقون في دعمهم وفي المبادرات التي يطرحونها، إلّا أنّ الأجواء الدولية مع الأسف تعاكسهم".
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