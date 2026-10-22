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أخبار لبنان

في بعلبك الهرمل.. لقاء لبحث العطف الجرمي وملحقات العفو العام

2026-10-22 | 02:33
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في بعلبك الهرمل.. لقاء لبحث العطف الجرمي وملحقات العفو العام
في بعلبك الهرمل.. لقاء لبحث العطف الجرمي وملحقات العفو العام

عقد ممثلو عشائر وعائلات وفعاليات أهلية في منطقة بعلبك الهرمل لقاءً في منزل طارق دندش، خُصّص لبحث الأوضاع الاجتماعية وعدد من القضايا القانونية التي تشغل أبناء المنطقة، بحضور مختصين، ولا سيما ما يتعلق بملف العطف الجرمي وملحقات العفو العام.

وتحدّث صبحي جعفر جعفر (أبو أسعد) باسم المجتمعين، مسلّطاً الضوء على ما وصفه بالظلم الذي يلحق بأبناء المنطقة نتيجة تطبيق أحكام العطف الجرمي، وما قد يترتب عليها من تبعات ومسؤوليات قانونية تطال أفراداً وعائلات على خلفية أفعال يرتكبها آخرون.

كما تناول اللقاء ملف ملحقات العفو العام، حيث شدّد المجتمعون على ضرورة إيجاد حلول قانونية سريعة لمعالجة تداعيات هذه الملفات، بما يتيح للمشمولين بها استعادة دورهم في المجتمع، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمني في المنطقة.

وأكد الحاضرون أهمية مقاربة هذه القضايا بما يضمن العدالة والإنصاف، داعين الجهات المعنية إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، والعمل على استكمال معالجة ملف العفو العام وفق معايير واضحة وعادلة، بما يعزّز الثقة بين المواطنين والدولة.
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