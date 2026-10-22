في بعلبك الهرمل.. لقاء لبحث العطف الجرمي وملحقات العفو العام

عقد ممثلو عشائر وعائلات وفعاليات أهلية في لقاءً في طارق دندش، خُصّص لبحث الأوضاع الاجتماعية وعدد من القانونية التي تشغل أبناء المنطقة، بحضور مختصين، ولا سيما ما يتعلق بملف العطف الجرمي وملحقات العفو العام.

وتحدّث صبحي جعفر جعفر (أبو أسعد) المجتمعين، مسلّطاً الضوء على ما وصفه بالظلم الذي يلحق بأبناء المنطقة نتيجة تطبيق أحكام العطف الجرمي، وما قد يترتب عليها من تبعات ومسؤوليات قانونية تطال أفراداً وعائلات على خلفية أفعال يرتكبها آخرون.



كما تناول اللقاء ملف ملحقات العفو العام، حيث شدّد المجتمعون على ضرورة إيجاد حلول قانونية سريعة لمعالجة تداعيات هذه الملفات، بما يتيح للمشمولين بها استعادة دورهم في المجتمع، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمني في المنطقة.



وأكد الحاضرون أهمية مقاربة هذه بما يضمن العدالة والإنصاف، داعين الجهات المعنية إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، والعمل على استكمال معالجة ملف العفو العام وفق معايير واضحة وعادلة، بما يعزّز الثقة بين المواطنين والدولة.