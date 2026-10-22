بحوزته أكثر من 6 آلاف حبة كبتاغون.. توقيف مروّج مخدّرات في عكار

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات ، للحدّ من عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى حول قيام شخص بترويج مواد مخدّرة في عددٍ من مناطق محافظة عكّار.على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّته، ويُدعى:خ. ع. (مواليد عام 1998، سوري)بتاريخ 12-10-2026، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة التّليل – عكّار، وضبطت في حوزته كميّة من المخدّرات، وهي عبارة عن:٦٥٣٣ حبّة مخدّرة نوع “كبتاغون”.۷۲ غ من مادّة حشيشة الكيف.9 غ من مادّة السلفيا.ميزان حسّاس ومبلغ .بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.