القاضي الحاج: هناك بعض الأقلام وبعض الإعلاميين يروّجون لخلاف بيني وبين المجلس الدستوري ومجلس النواب

مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج: في عقوبة الإعدام إذا كان الحكم نهائيًّا فسيسقط ويصبح حكما بالمؤبد أي 28 سنة سجنية أما حكم الإعدام غير المبرم فيصبح 17 سنة سجنية