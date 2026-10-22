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سلام: الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية
سلام: الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية
الرئيس سلام عن إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي: أرى أنه لا بدّ من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش
الرئيس سلام عن إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي: أرى أنه لا بدّ من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش
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وزير الداخلية احمد الحجار: الاجهزة الامنية تنفذ مهامها في قضية المتفجرات المضبوطة وجاهزة لتلبية كل ما يتطلبه القضاء في هذا الملف
2026-10-22 | 07:59
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وزير الداخلية احمد الحجار: الاجهزة الامنية تنفذ مهامها في قضية المتفجرات المضبوطة وجاهزة لتلبية كل ما يتطلبه القضاء في هذا الملف
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