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سلام: المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارا موافقته على مضمونه لا أكثر ولا اقل
سلام: العرض القطري متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها ويشمل مختلف مصادر إنتاج الكهرباء ويقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية
سلام: العرض القطري متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها ويشمل مختلف مصادر إنتاج الكهرباء ويقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية
مراسل الجديد: مجلس الوزراء أقر بند تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية ورُفع العدد إلى 1800 على أن تقر الأسماء لاحقًا تباعًا بعد العودة إلى مجلس الوزراء
مراسل الجديد: مجلس الوزراء أقر بند تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية ورُفع العدد إلى 1800 على أن تقر الأسماء لاحقًا تباعًا بعد العودة إلى مجلس الوزراء
سلام: الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية
سلام: الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية
الرئيس سلام عن إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي: أرى أنه لا بدّ من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش
الرئيس سلام عن إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي: أرى أنه لا بدّ من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش
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أخبار لبنان

بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

2026-10-22 | 08:21
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بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
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بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

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