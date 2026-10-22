توقيف امرأة في لبنان.. والتحقيقات تكشف مفاجأة!



"في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دورية من من توقيف المدعوة (م. غ.)، وهي مغربية حاصلة على الجنسية ، للاشتباه بتورّطها في ترويج المخدرات ونقلها بين والعراق وسوريا والأردن.



وبنتيجة التحقيقات، تبيّن وجود بلاغ صادر بحقها عن شعبة الاتصال الدولي (الإنتربول)، على خلفية جرم الاتجار بالمخدرات، ما أضفى بُعدا دوليا على القضية.



وبناء على إشارة المختص، أُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأُودعت لدى مكتب المباحث الجنائية المركزي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".