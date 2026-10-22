ترامب: إيران تبذل قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة

مصادر "حزب الله" للجديد: في حال اتجه مجلس الوزراء بالتحقيق الى اقصاه واصدار استنابات قضائية بحق مسؤولين في الحزب فان الحزب لن يسكت على ذلك واعتراضه يمكن ان يتطور في تحركات على الارض