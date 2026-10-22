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الخارجية اللبنانية: ندين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف امس مطار الملك فهد الدولي في الدمام
الخارجية اللبنانية: ندين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف امس مطار الملك فهد الدولي في الدمام
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وزير العدل عادل نصار: لم يجر رفض إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي بل تم تأجيل البت به
2026-10-22 | 11:48
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وزير العدل عادل نصار: لم يجر رفض إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي بل تم تأجيل البت به
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العدلي
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