القطاع المصرفي وحقوق المودعين… ماذا بحث عون وسعيد؟

وأطلع سعيد رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته التي عقدها في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والتي شملت مسؤولين رفيعي المستوى في صندوق النقد الدولي وصندوق النقد والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى عدد من حكام المصارف المركزية في الدول .

وخلال اللقاء، عرض حاكم آخر التطورات النقدية والمالية في البلاد، والإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.

كما وضع سعيد في أجواء زيارته المرتقبة إلى فرنسا، حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع كبار المسؤولين في السلطات المالية ، إلى جانب مشاركته في مباحثات رفيعة المستوى مرتبطة بمجموعة الدول السبع G7.

ومن المقرر أن تتناول هذه المباحثات ملفات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الجماعات المسلحة، في إطار الاتصالات التي يجريها مع الجهات المالية الدولية بشأن تعزيز المعايير الرقابية والمالية.

، جدّد الرئيس عون التأكيد على أهمية صون الاستقرار النقدي، والمضي قدماً في إصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب حماية حقوق المودعين، وهي ملفات تشكل ركائز أساسية في مسار استعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني.