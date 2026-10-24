عون: لبنان لا ينهض بفريق وحده أو بطائفة وحدها بل عندما يلتقي أبناؤه على مشروع الدولة

الرئيس عون في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه: نرفض أن يبقى الجنوب منطقة منسيّة أو ورقة تفاوض ونعتبر أنّ السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها