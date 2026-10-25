تزامناً مع قطف الزيتون.. ماذا حصل في الجنوب صباحاً؟

أفاد مراسل الجديد، بأن "اطراف بلدة برعشيت تعرضت لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض الجيش الاسرائيلي".

ورصد صباحاً تمركز دبابتا ميركافا عند اطراف بلدة عيتا الجبل وعمدتا الى القيام بعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة، تزامناً مع تواجد الاهالي في لقطاف موسم ، ولم يفد عن وقوع اصابات.



كما سجل تحرك لآليات عسكرية اسرائيلية في بلدة حداثا، حيث عمدت دبابة ميركافا الى اطلاق قذيفة داخل البلدة بالتزامن عملية تمشيط بالرشاشات المتوسطة.



وأدت ليلاً على الى تدمير مبانٍ عدة.

