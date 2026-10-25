"أفضل وصفة لخراب لبنان".. مواقف جديدة لنائب "حزب الله"

أشار النائب علي فياض إلى أن "الاحتلال بعدوانيته الموصوفة، ليس وحده الذي ينهش بالجسد اللبناني أرضًا ومجتمعًا، بل هناك تقسيمي صاعد في الداخل، تيار طائفي وشوفيني وعنصري واستفزازي واستعلائي، يمارس التمييز بأبشع صوره بين اللبنانيين، ويخوض حربًا أهلية غير معلنة ومقنعة ضد قسم من اللبنانيين، عبر أحزاب وشخصيات سياسية وبلديات ووسائل إعلام، وهي تخالف القوانين وتتناقض مع ، وتثير الفتن الداخلية وتهدد وحدة والشعب وتتجاوز الدولة، في حين أنه وفي مقابل ذلك، تبدو السلطة صامتة وغير مكترثة، والقضاء منحاز وانتقائي ولا يرى إلا بعين واحدة".

