عاجل
سانا عن مدير صحة درعا: 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال ضحايا الغارات الأردنية على مواقع في ريف درعا جنوبي سوريا
سانا عن مدير صحة درعا: 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال ضحايا الغارات الأردنية على مواقع في ريف درعا جنوبي سوريا
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:45
"حزب الله" في الضاحية.. هل فقد ورقة تحريك الشارع؟ (شاهد التقرير)
14:32
ساعات وتنطلق الانتخابات الإسرائيلية.. ترامب يجدد دعمه نتنياهو (شاهد التقرير)
14:25
بعدما حط "حلف مكة" في طهران.. هل يُسحب فتيل الحرب ؟ (شاهد التقرير)
13:39
واشنطن تلوّح بالعقوبات وتجميد أموال إعادة الإعمار!
07:57
إذا كنت تعاني من الأرق.. فاكهة تساعدك على النوم العميق!
أخبار لبنان
كنعان بعد لجنة المال: الطعن الرئاسي باصلاح المصارف لم يؤثر على التفاوض مع صندوق النقد بحسب وزير المال ونريد قانوناً يؤمن استرداداً فعلياً للودائع
2026-10-26 | 06:37
A-
A+
كنعان بعد لجنة المال: الطعن الرئاسي باصلاح المصارف لم يؤثر على التفاوض مع صندوق النقد بحسب وزير المال ونريد قانوناً يؤمن استرداداً فعلياً للودائع
مقالات ذات صلة
كنعان بعد لجنة المال: أعطينا المودع الحماية اللازمة مع اقرار قانون إصلاح المصارف
كنعان بعد لجنة المال: إقرار قانون إصلاح المصارف والتقرير سيكون جاهزاً خلال 48 ساعة
النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة المال: ننتظر التعديلات المطلوبة على قانون الفجوة المالية بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد ونطالبهم بإنهاء مفاوضاتهم وتحديد الأرقام لنبدأ نقاشاتنا
كنعان بعد لجنة المال: الطعن الرئاسي باصلاح المصارف لم يؤثر على التفاوض مع صندوق النقد بحسب وزير المال ونريد قانوناً يؤمن استرداداً فعلياً للودائع
أخبار لبنان
المال:
الطعن
الرئاسي
باصلاح
المصارف
التفاوض
صندوق
النقد
المال
ونريد
قانوناً
استرداداً
فعلياً
للودائع
العودة الى الأعلى
الجديد في عرض البحر.. مواكبة للسفينة الجانحة | شاهد الفيديو
جنوح باخرة قبالة بيروت.. مراسل الجديد ينقل المشهد (بث مباشر)
اقرأ ايضا في أخبار لبنان
14:45
"حزب الله" في الضاحية.. هل فقد ورقة تحريك الشارع؟ (شاهد التقرير)
14:45
"حزب الله" في الضاحية.. هل فقد ورقة تحريك الشارع؟ (شاهد التقرير)
14:37
بعد رصد ومتابعة أمنية.. الجيش يوقف قاتل شقيقه في عكار
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:
14:37
بعد رصد ومتابعة أمنية.. الجيش يوقف قاتل شقيقه في عكار
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:
14:32
ساعات وتنطلق الانتخابات الإسرائيلية.. ترامب يجدد دعمه نتنياهو (شاهد التقرير)
14:32
ساعات وتنطلق الانتخابات الإسرائيلية.. ترامب يجدد دعمه نتنياهو (شاهد التقرير)
يحدث الآن
الشرق الأوسط والعالم
17:06
سانا عن مدير صحة درعا: 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال ضحايا الغارات الأردنية على مواقع في ريف درعا جنوبي سوريا
الشرق الأوسط والعالم
15:37
الجيش الأردني: سلاح الجو دمر مواقع لتنظيمات إرهابية في جنوب سوريا
الشرق الأوسط والعالم
15:14
رضائي: اتفقنا مع أطراف اتفاقية مكة على أن أمن المنطقة يتحقق عبر دولها
اخترنا لكم
أخبار لبنان
14:45
"حزب الله" في الضاحية.. هل فقد ورقة تحريك الشارع؟ (شاهد التقرير)
أخبار لبنان
14:32
ساعات وتنطلق الانتخابات الإسرائيلية.. ترامب يجدد دعمه نتنياهو (شاهد التقرير)
أخبار لبنان
14:25
بعدما حط "حلف مكة" في طهران.. هل يُسحب فتيل الحرب ؟ (شاهد التقرير)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-10-22
"ترامب" مسجون في طهران؟ (شاهد الفيديو)
2026-09-01
بوراك أوزجيفيت يهاجم مروّجي الشائعات بعد غيابه عن زفاف شقيقته: اتركوا عائلتي وشأنها
2026-10-24
عن العملية العسكرية ضد إيران وتوقيتها.. تصريح جديد لترامب!
04:52
"تخدير واغتصاب وابتزاز".. تفاصيل صادمة تكشفها قوى الأمن
2026-10-25
هيا الشعيبي تنهار من البكاء على الهواء بسبب شقيقها ثامر الشعيبي: "ليه عملت هيك بإختك اللي ربتك؟"
2026-08-10
الموجز الاخباري من قناة الجديد
بالفيديو
بالفيديو
14:45
"حزب الله" في الضاحية.. هل فقد ورقة تحريك الشارع؟ (شاهد التقرير)
14:32
ساعات وتنطلق الانتخابات الإسرائيلية.. ترامب يجدد دعمه نتنياهو (شاهد التقرير)
14:11
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2026
14:10
النشرة الجوية 26-10-2026
13:56
خيبة أمل أميركية من لبنان.. وعقوبات قد تطال مسؤولين (فيديو)
13:44
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
02:56
"أمطار وبرد ورعد".. المنخفض الجوي يبدأ غداً
أخبار لبنان
02:56
"أمطار وبرد ورعد".. المنخفض الجوي يبدأ غداً
أخبار لبنان
04:52
"تخدير واغتصاب وابتزاز".. تفاصيل صادمة تكشفها قوى الأمن
أخبار لبنان
04:52
"تخدير واغتصاب وابتزاز".. تفاصيل صادمة تكشفها قوى الأمن
أخبار لبنان
07:43
جنبلاط: أخطأنا.. وهذا السبيل الوحيد لنزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
07:43
جنبلاط: أخطأنا.. وهذا السبيل الوحيد لنزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
02:18
بعد الانتخابات الإسرائيلية.. 3 احتمالات تنتظر جبهة لبنان! (الجمهورية)
أخبار لبنان
02:18
بعد الانتخابات الإسرائيلية.. 3 احتمالات تنتظر جبهة لبنان! (الجمهورية)
أخبار لبنان
02:35
"فوز نتنياهو" السيناريو الأخطر.. ماذا ينتظر لبنان و"حزب الله"؟ (المدن)
أخبار لبنان
02:35
"فوز نتنياهو" السيناريو الأخطر.. ماذا ينتظر لبنان و"حزب الله"؟ (المدن)
أخبار لبنان
07:41
قضية اغتصاب وابتزاز تهزّ بيروت.. تخدير فتيات وتصويرهن سرّاً!
أخبار لبنان
07:41
قضية اغتصاب وابتزاز تهزّ بيروت.. تخدير فتيات وتصويرهن سرّاً!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026