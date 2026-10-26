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قضية اغتصاب وابتزاز تهزّ بيروت.. تخدير فتيات وتصويرهن سرّاً!

2026-10-26 | 07:41
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قضية اغتصاب وابتزاز تهزّ بيروت.. تخدير فتيات وتصويرهن سرّاً!
قضية اغتصاب وابتزاز تهزّ بيروت.. تخدير فتيات وتصويرهن سرّاً!

كشفت مصادر أمنية للجديد، عن تفاصيل قضية يجري التحقيق فيها في بيروت، تتعلق بشبهات استدراج فتيات وتخديرهن والاعتداء عليهن جنسياً وتصويرهن بهدف ابتزازهن وتهديدهن، فضلاً عن سرقة مصاغهن الذهبي.

بدأت القضية بعدما تقدّمت فتاة بشكوى أفادت فيها بأنها تعرّضت للاغتصاب على يد شخص تعرّفت إليه في محلة الحمرا، قبل أن تتوصل التحريات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هويته، وتبيّن أنه (المدعو أ.ق)، لبناني الجنسية ومن سكان محلة الشياح. ومع التوسّع في التحقيقات، برز اسم صديقه (ح.ف)، لبناني الجنسية ومن سكان محلة عين الرمانة، والذي سبق أن أوقف عام 2023 في قضية تتعلق بتسهيل الدعارة.

ووفقاً للمعلومات المستقاة من التحقيق، أدلى فحص بإفادة كشف فيها أن (أ.ق) كان يستدرج فتيات يتعرّف إليهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الملاهي الليلية، ويعمد إلى وضع مادة مخدرة في مشروباتهن، قبل نقلهن إلى فنادق في منطقة الحمرا، والاعتداء عليهن جنسياً أثناء فقدانهن الوعي.

والأخطر أن (ف) أفاد بأن (ق) كان يصوّر الفتيات في أوضاع حميمة بهدف ابتزازهن وتهديدهن لمنعهن من تقديم شكاوى، كما تحدّث عن سرقة مصاغ ذهبي عائد لبعضهن.

وفي تفاصيل إضافية، أقرّ (ف)، بحسب إفادته، بمشاركته في اعتداء جنسي على فتاة لا يتجاوز عمرها العشرين عاماً، كان (ق) قد أحضرها إلى منزله وهي فاقدة الوعي، مشيراً إلى أن الفتاة بقيت في تلك الحالة طوال الواقعة.

أما (ق)، فقد قدّم رواية مختلفة بشأن علاقته بالفتاة التي تقدّمت بالشكوى، مدعياً أن العلاقة الجنسية حصلت برضاها،  لكنه عاد و أقرّ بالواقعة كما اعترف بوجود هاتف خلوي مخبأ داخل ماكينة خياطة في غرفته، يحتوي على مقاطع فيديو عائدة للفتاة المدعية، وفق ما ورد في إفادته، وقد تم تفتيش المنزل و ضبط الهاتف اضافة الى كاميرات صغيرة الحجم تستخدم للتصوير.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول احتمال وجود ضحايا أخريات، ومدى استخدام التسجيلات المصوّرة في عمليات ابتزاز.

 وتتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، وسط ترقّب لما قد تكشفه الإجراءات التحقيقية المقبلة.
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قضية اغتصاب وابتزاز تهزّ بيروت.. تخدير فتيات وتصويرهن سرّاً!

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