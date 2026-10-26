شراء متفجرات وإنتاج مسيرات.. "حزب الله" يستعد لاستئناف الحرب (رويترز)

وأبلغ مصدران أمنيان لبنانيان بأن الحزب استغل فترة الهدوء في الأعمال القتالية منذ حزيران لإعادة التسلح، مع التركيز على شراء المتفجرات وإنتاج طائرات مسيرة يمكن توجيهها نحو المواقع .



وقال أحد المصادر، ومصدر آخر مقرب من ، إنه تلقى عشرات الملايين من الدولارات من للمساعدة في تعزيز قدراته العسكرية. ويأتي ذلك بالإضافة إلى نحو 200 مليون تلقاها ‌من ⁠طهران لمساعدة العائلات النازحة، وهو ما أوردته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر.



وذكر أحد هذين المصدرين وثلاثة مسؤولين أمنيين آخرين مطلعين على عمليات الحزب أنه يعمل على إعادة بناء هياكل القيادة والسيطرة التي انهارت خلال معارك حاسمة.