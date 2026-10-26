طفل مجهول الهويّة في الطريق الجديدة.. هل تعرفون ذويه؟

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

"تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة طفل مجهول الهويّة، يبلغ من العمر حوالَي سبعة أعوام، لا يتكلّم (يُعتقد أنّه أبكم) ولا يملك أوراقًا ثبوتيّة، وقد عُثِرَ عليه في محلّة الطّريق الجديدة – شارع البربير، بتاريخ 26-10-2026.



لذلك، يُرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن أي شخص من ذويه أو أقاربه، إبلاغهم الحضور إلى فصيلة الطّريق الجديدة في وحدة شرطة ، أو الاتّصال على الرقم: 856811-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيدًا لتسليمهم الطفل".