مخدرات وكيتامين عند مدخل المخيم.. إليكم التفاصيل



صدر عن - العامة البلاغ التالي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق ، وتوقيف المتورطين فيها، توافرت معطيات لدى حول قيام مجهولين بتخزين كميات منها داخل إحدى الغرف عند مدخل مخيم ، وتردد مروجين إليها لاستلامها وترويجها على الزبائن في مناطق .



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين في العمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد الغرفة عند مدخل المخيم، وبالتالي كشف هوية المتورطين، ومن بينهم المدعوان: ع. ع. (مواليد عام 1996، سوري.) أ. ج. (مواليد عام 2001، سوري.)



كما تبين أن الأول من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وسرقة.



بتاريخ 28-09-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة للغرفة المذكورة في محلة مخيم صبرا، حيث أوقفتهما في داخلها.



وبتفتيشهما والغرفة، ضبطت كمية كبيرة من المخدرات، وعبوات من الكيتامين، ومواد مختلفة الأشكال والألوان معدة للترويج، وميزان حساس، وأكياس وعلب بلاستيكية تستخدم لتوضيب المخدرات، وهواتف خلوية، ومستلزمات أخرى.