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أخبار لبنان

استعدوا للأمطار والسيول.. لبنان تحت تأثير المنخفض

2026-10-28 | 05:43
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استعدوا للأمطار والسيول.. لبنان تحت تأثير المنخفض
استعدوا للأمطار والسيول.. لبنان تحت تأثير المنخفض

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل صباحًا والتي تبدأ بالإنخفاض تدريجاً خلال النهار ، مع اقتراب المنخفض الجوّي ، حيث تتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتّد أحياناً لحدود 75كم/س شمال البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلّب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع فرص هطول بعض الأمطار المتفرقة خلال النهار بخاصة في الداخل، ومن المنتظر ان تتأثر المنطقة تدريجاً إعتبارًا من صباح يوم غد الخميس بمنخفض جوّي متمركز حالياً فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطارا غزيرة، عواصف رعدية، ورياحا ناشطة تشتّد أحياناً، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر تدريجاً.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 28 درجة ، بيروت 21 و 29 درجة ، زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير: من غزارة الأمطار اعتباراً من ظهر يوم غد وتشكل بعض السيول على الطرق.


-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر فوق الجبال وعلى الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الداخلية خلال النهار يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل صباحًا والتي تبدأ بالإنخفاض تدريجاً خلال النهار ، مع اقتراب المنخفض الجوّي ، حيث تتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتّد أحياناً لحدود 75كم/س شمال البلاد.

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة صباحاً ومن ثم يستقر الطقس ظهراً وتنحسر الأمطار كلياً.

السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.


- الحرارة على الساحل من 21 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 19 درجة، في الداخل من 15 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15و 40كم/س. 

-الانقشاع:متوسط على الساحل وسيئ على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80٪.

-حال البحر:مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء:26 درجة.

-الضغط الجوي:761 ملم زئبق.





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