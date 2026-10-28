أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

الرئيس عون: متمسكون ببقاء اليونيفيل.. والأمن لا يتحقق إلا بالتفاوض الدبلوماسي

2026-10-28 | 07:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون: متمسكون ببقاء اليونيفيل.. والأمن لا يتحقق إلا بالتفاوض الدبلوماسي
الرئيس عون: متمسكون ببقاء اليونيفيل.. والأمن لا يتحقق إلا بالتفاوض الدبلوماسي

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان يشكّل رسالة للحرية والتعددية في المنطقة والعالم، مشدداً على أن استقراره وهويته يقومان على جناحيه المسيحي والمسلم، وأن حماية العيش المشترك تمثّل ركيزة أساسية للحفاظ على وحدته ومواجهة التطرف والفتنة.

وخلال لقائه خمسة نواب فرنسيين من مجموعة دراسات مسيحيّي الشرق، شدّد عون على أنه "لا خطر على الوجود المسيحي في لبنان"، مؤكداً أن ما شهدته دول مجاورة لا يمكن أن يتكرر في لبنان، حيث يشكّل المسيحيون والمسلمون نموذجاً فريداً في التعايش والشراكة الوطنية.

وأوضح أن التعايش الإسلامي – المسيحي في لبنان ليس مجرد صيغة سياسية فرضتها الظروف، بل هو خيار وطني وحضاري وتجربة إنسانية تثبت أن التنوع يمكن أن يكون مصدر قوة، وأن الاختلاف لا يتناقض مع الوحدة، بل يعزّزها ويغنيها. وأشار إلى أن هذا النموذج يقوم على الشراكة الكاملة في بناء الدولة وصون مؤسساتها وتقرير مستقبل الوطن.

ولفت عون إلى أن قوة لبنان تكمن في قدرته على حماية هذا النموذج وتطويره، وترسيخ الثقة بين أبنائه بعيداً عن منطق الغلبة والإقصاء، بما يضمن احترام خصوصية مختلف مكوناته ضمن دولة واحدة عادلة وقوية. واعتبر أن الوحدة بين المسيحيين والمسلمين تشكّل شرطاً أساسياً لحماية لبنان واستقراره وصمام أمان في مواجهة الفتنة.

وأكد عون أن التجارب التي مرّ بها لبنان والمنطقة أثبتت أن الانقسامات الداخلية لا تؤدي إلا إلى الضعف، وأن استغلال الدين والمذهب لتحقيق أهداف سياسية أو تبرير العنف يهدّد المجتمعات بأكملها. وشدّد على أن حماية العيش المشترك في لبنان لا تقتصر مسؤوليتها على اللبنانيين، بل ترتبط بمستقبل المنطقة، إذ إن نجاح تجربة الشراكة الإسلامية – المسيحية يعزّز فرص الاعتدال ويقدّم نموذجاً لمجتمعات تحترم التعددية وتصون كرامة الإنسان وحقوقه.

وفي ملف الجنوب، أكد عون تمسّك لبنان ببقاء اليونيفيل أو بإحلال قوات أوروبية مكانها تكون نواة لقوات من دول صديقة ترغب في مساعدة لبنان والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب.

وشدّد على أن الحلول الآمنة والمستدامة لا يمكن أن تتحقق بالحرب، بل عبر التفاوض الدبلوماسي، معتبراً أن الحروب لا تحقق نتائج عملية، وإنما تؤدي إلى الدمار والتهجير وسقوط القتلى والجرحى، من دون أن تضع حداً للصراعات. وأكد أن التفاوض الدبلوماسي وحده قادر على توفير الأمن للدول والشعوب.

وختم عون بالتأكيد أن الدولة تتابع أوضاع أبناء القرى الجنوبية الحدودية الصامدين في منازلهم وممتلكاتهم، وتعمل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية و"اليونيفيل" والجيش اللبناني على تأمين مقومات الصمود الصحية والتربوية والغذائية لهم، إلى حين زوال الاحتلال الإسرائيلي.
مقالات ذات صلة
الرئيس عون: متمسكون ببقاء اليونيفيل.. والأمن لا يتحقق إلا بالتفاوض الدبلوماسي

أخبار لبنان

لبنان

بعبدا

رئيس الجمهورية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عون: لبنان متمسّك ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب أو بإحلال قوات أوروبية مكانها تكون نواة لقوات من دول صديقة ترغب في مساعدة لبنان
الرئيس عون أمام مجلس رجال الأعمال اللبناني القبرصي: لا يمكن حلّ مشاكل لبنان إلا عبر اعتماد لغة التروّي والحوار بعيدًا عن التصادم

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

على أغنية نعيم الشيخ.. شبان يدخلون بلدة محتلة في الجنوب (شاهد الفيديو)
Play
15:21

على أغنية نعيم الشيخ.. شبان يدخلون بلدة محتلة في الجنوب (شاهد الفيديو)

على وقع أغنية للفنان نعيم الشيخ وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخول عدد من الشبان إلى بلدة القنطرة المحتلة في جنوب لبنان.

15:21

على أغنية نعيم الشيخ.. شبان يدخلون بلدة محتلة في الجنوب (شاهد الفيديو)

على وقع أغنية للفنان نعيم الشيخ وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخول عدد من الشبان إلى بلدة القنطرة المحتلة في جنوب لبنان.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026