بعد خطوة نيودلهي.. السفير الهندي يؤكد أهمية مرفأ بيروت ودوره ضمن مسار IMEC

ورافق السفير
في الزيارة كل من فيناي شانكار (Vinay Shankar)، السكرتير الثاني والقنصل والمسؤول عن الشؤون التجارية في سفارة الهند، وبي. جي. كريشنان (B.G. Krishnan)، قنصل الشؤون الاقتصادية والتجارية في القنصلية العامة للهند في دبي والمسؤول المعتمد لشؤون الجمارك الهندية في منطقة الشرق الأوسط
وأفريقيا، وأسامة أبي المنى (Ousama Abi Almona)، المساعد التجاري في السفارة.
وعقب اللقاء، قام السفير والوفد المرافق بجولة ميدانية في المرفأ، اطلعوا خلالها على آليات العمل وقدراته التشغيلية واللوجستية، والإمكانات المتاحة لمواكبة متطلبات النقل والتجارة الإقليمية.