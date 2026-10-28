بعد خطوة نيودلهي.. السفير الهندي يؤكد أهمية مرفأ بيروت ودوره ضمن مسار IMEC

عقب زيارة نيودلهي وتوقيع مرفأَي وطرابلس الإعلان المشترك لنادي مرافئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، زار سفير الهند لدى محمد نور شيخ (Muhammad Noor Rahman Sheikh) مرفأ بيروت، الأربعاء، حيث التقى مروان النفّي. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مرفأ بيروت وموقعه في حركة التجارة والنقل البحري، وما يمتلكه من مقومات تعزز حضوره ضمن شبكة المرافئ والمسارات المرتبطة بالممر.