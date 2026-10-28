رجي: لا إرضاء لأحد.. وحصر السلاح قرار سيادي لبناء الدولة

استقبل والمغتربين رجّي وفدًا من الجمعية الوطنية المعنيّ بشؤون مسيحيّي الشرق، برئاسة النائبة ساندرين فوشيه-شازيه، في إطار زيارة يقوم بها إلى .



وخلال اللقاء، أطلع رجّي الوفد النيابي الفرنسي على الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق الانسحاب من الأراضي . وشدّد على أهمية القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، مؤكدًا أنّ هذه القرارات لا تأتي إرضاءً لأي جهة، بل تعبّر عن خيار وطني ببناء الدولة وتكريس حقها الحصري في امتلاك السلاح واحتكار قرار الحرب والسلم.



وتناول اللقاء أوضاع القرى في الجنوب والتحديات التي تواجه أبناءها، ودعا رجي إلى دعم هذه القرى لتمكين أهلها من الصمود والبقاء في أرضهم، واكد أنّ استمرار حضورهم فيها ركيزة أساسية للحفاظ على التعددية والتنوّع اللذين يتميّز بهما .



وتطرق اللقاء إلى واقع المؤسسات التربوية المسيحية الفرنكوفونية في لبنان، وسبل مساندتها لمواصلة رسالتها التعليمية التي تشمل مختلف الطوائف.