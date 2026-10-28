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أخبار لبنان

رجي: لا إرضاء لأحد.. وحصر السلاح قرار سيادي لبناء الدولة

2026-10-28 | 08:06
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رجي: لا إرضاء لأحد.. وحصر السلاح قرار سيادي لبناء الدولة
رجي: لا إرضاء لأحد.. وحصر السلاح قرار سيادي لبناء الدولة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدًا من الجمعية الوطنية الفرنسية المعنيّ بشؤون مسيحيّي الشرق، برئاسة النائبة ساندرين فوشيه-شازيه، في إطار زيارة يقوم بها إلى لبنان.

وخلال اللقاء، أطلع رجّي الوفد النيابي الفرنسي على الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وشدّد على أهمية القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، مؤكدًا أنّ هذه القرارات لا تأتي إرضاءً لأي جهة، بل تعبّر عن خيار وطني ببناء الدولة وتكريس حقها الحصري في امتلاك السلاح واحتكار قرار الحرب والسلم.

وتناول اللقاء أوضاع القرى المسيحية في الجنوب والتحديات التي تواجه أبناءها، ودعا رجي إلى دعم هذه القرى لتمكين أهلها من الصمود والبقاء في أرضهم، واكد  أنّ استمرار حضورهم فيها ركيزة أساسية للحفاظ على التعددية والتنوّع اللذين يتميّز بهما لبنان.

وتطرق اللقاء إلى واقع المؤسسات التربوية المسيحية الفرنكوفونية في لبنان، وسبل مساندتها لمواصلة رسالتها التعليمية التي تشمل مختلف الطوائف.
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وزير الخارجية يوسف رجي: القرارات المتعلقة بحصر السلاح لا تأتي إرضاء لأي جهة بل تعبر عن خيار وطني

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