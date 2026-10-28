مفاجأة في قضية المطعم بوسط بيروت.. افتتاح من دون مطبخ!



لم يمر ساعات قليلة على اقفال مطعم في على خلفية تسمم عدد من الأشخاص ودخولهم المستشفى، حتى صدر قرار من محافظ القاضي بإعادة فتح المطعم. وجاء في قرار المحافظ: فتح المطعم مع الابقاء على المطبخ مقفلاً، الى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية للعينات التي جمعها فريق الرصد الوبائي.