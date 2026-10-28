مفاجأة في قضية المطعم بوسط بيروت.. افتتاح من دون مطبخ!

وهنا يبرز التساؤل من أين سيكون مصدر الطعام في المطعم إن كان مطبخه مقفلاً.. هل سيكون دليفري مثلاً؟ وللمفارقة انه بمثل تلك الحالات عادة يكون قرار إعادة الفتح
من عدمه إما من صلاحيات القضاء
، أو بعد مراقبة سلامة
الغذاء لفترة معينة. وفي معلومات "الجديد" أن "الفتح" جاء وساطات وتدخلات على الطريقة اللبنانية
، من بينها إتصال ورد من أحد الضباط في مخابرات الجيش، وزيارة صباحية قام بها زوج احدى المؤثرات على مواقع التواصل، ومدير المطعم لمحافظ بيروت
، ليأتي بعد ذلك قرار المحافظ "بالتراجع" عن ختم المطعم بالشمع الاحمر
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