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مفاجأة في قضية المطعم بوسط بيروت.. افتتاح من دون مطبخ!

2026-10-28 | 12:03
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مفاجأة في قضية المطعم بوسط بيروت.. افتتاح من دون مطبخ!
مفاجأة في قضية المطعم بوسط بيروت.. افتتاح من دون مطبخ!


لم يمر ساعات قليلة على اقفال مطعم في وسط بيروت على خلفية تسمم عدد من الأشخاص ودخولهم المستشفى، حتى صدر قرار من محافظ بيروت القاضي مروان عبود بإعادة فتح المطعم. وجاء في قرار المحافظ: فتح المطعم مع الابقاء على المطبخ مقفلاً، الى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية للعينات التي جمعها فريق الرصد الوبائي.

وهنا يبرز التساؤل من أين سيكون مصدر الطعام في المطعم إن كان مطبخه مقفلاً.. هل سيكون دليفري مثلاً؟ وللمفارقة انه بمثل تلك الحالات عادة يكون قرار إعادة الفتح من عدمه إما من صلاحيات القضاء، أو بعد مراقبة سلامة الغذاء لفترة معينة. وفي معلومات "الجديد" أن "الفتح" جاء وساطات وتدخلات على الطريقة اللبنانية، من بينها إتصال ورد من أحد الضباط في مخابرات الجيش، وزيارة صباحية قام بها زوج احدى المؤثرات على مواقع التواصل، ومدير المطعم لمحافظ بيروت، ليأتي بعد ذلك قرار المحافظ "بالتراجع" عن ختم المطعم بالشمع الاحمر.
 
 
 
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