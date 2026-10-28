أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

الانتخابات الإسرائيلية والعلاقة مع "أمل".. مواقف للشيخ نعيم قاسم

2026-10-28 | 12:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الانتخابات الإسرائيلية والعلاقة مع &quot;أمل&quot;.. مواقف للشيخ نعيم قاسم
الانتخابات الإسرائيلية والعلاقة مع "أمل".. مواقف للشيخ نعيم قاسم

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة استناداً إلى شرعية حق المقاومة وما كفله دستور الطائف مشدداً على أنها ستواجه أي عدوان عليها وعلى لبنان وأنه لا مجال للنقاش في سحب سلاحها ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً وعدوانه مستمراً

وفي موقف تناول فيه التطورات السياسية في لبنان والمنطقة طالب قاسم بانسحاب إسرائيل وفق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني

واعتبر أن اتفاق الإطار غير شرعي لمخالفته الدستور والطائف والقوانين وخطاب القسم الرئاسي والبيان الحكومي واصفاً إياه بأنه "بحكم معدوم الوجود" ومتهماً إياه بمنح إسرائيل ما ليس لها والتنازل عن مصادر قوة لبنان والاعتماد على الفتنة وتخريب البلاد.

وفي ما يتعلق باتفاق إيران والولايات المتحدة أكد قاسم اهتمام حزب الله به معتبراً أنه مصدر قوة إلى جانب صمود المقاومة وجمهورها وأنه أثبت فعاليته في خفض مستوى العدوان على لبنان بمجرد إطلاق مذكرة التفاهم. وأشاد بموقف إيران التي تضع وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والانسحاب من أراضيه في مقدمة أولوياتها.

وعن الانتخابات الإسرائيلية، شدد قاسم على أن حزب الله لا يعنيه من يحكم إسرائيل، مؤكداً أن الاحتلال لن يتمكن من الاستمرار وعليه الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

ودعا إلى وضع حد للوصاية الأميركية وتحكمها ببعض مفاصل الدولة اللبنانية معتبراً أن الوصاية والاحتلال يشكلان انتهاكاً للسيادة.

وفي ملف إعادة الإعمار جدد قاسم التزام حزب الله بالإيواء والترميم وإعادة الإعمار وفق إمكاناته وبالتوازي مع السعي إلى قيام الدولة اللبنانية بواجباتها والحصول على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد حرص الحزب على الوحدة الوطنية واستعداده للقيام بكل ما من شأنه رأب الصدع وتوحيد الموقف مطالباً الأطراف الأخرى بخطوات عملية تعكس هذا التوجه.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع حركة أمل طمأن قاسم إلى متانة العلاقة بين الحزب والحركة والقوى الحليفة المؤيدة للمقاومة، مؤكداً دعم الجيش اللبناني ورفض الفتنة بكل أشكالها، والانفتاح على الحوار والتفاهم مع مختلف المكونات اللبنانية والسلطة ضمن ثوابت السيادة والدستور.

مقالات ذات صلة
الانتخابات الإسرائيلية والعلاقة مع "أمل".. مواقف للشيخ نعيم قاسم

أخبار لبنان

لبنان

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من نتنياهو إلى أيزنكوت.. هل يتغيّر النهج الإسرائيلي تجاه لبنان؟ (الجمهورية)
بالصورة... إقفال مطعم في وسط بيروت بالشمع الأحمر

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

على أغنية نعيم الشيخ.. شبان يدخلون بلدة محتلة في الجنوب (شاهد الفيديو)
Play
15:21

على أغنية نعيم الشيخ.. شبان يدخلون بلدة محتلة في الجنوب (شاهد الفيديو)

على وقع أغنية للفنان نعيم الشيخ وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخول عدد من الشبان إلى بلدة القنطرة المحتلة في جنوب لبنان.

15:21

على أغنية نعيم الشيخ.. شبان يدخلون بلدة محتلة في الجنوب (شاهد الفيديو)

على وقع أغنية للفنان نعيم الشيخ وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخول عدد من الشبان إلى بلدة القنطرة المحتلة في جنوب لبنان.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026