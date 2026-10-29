الرواتب أصبحت جاهزة.. إليكم التفاصيل!

إنجاز تحويل رواتب العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية، إضافة إلى معاشات المتقاعدين، إلى مصرف لبنان، مؤكدةً أنّها أصبحت متاحة للمستفيدين عبر مصارفهم.
استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية في ألمانيا ريم ألابالي رادوفان.
زار وفد برلماني فرنسي مرفأ بيروت، حيث بحث مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي واقع المرفأ ومسار تطويره والمشاريع المطروحة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي بما يواكب خطط التحديث والتطوير.
طالبت "اليازا" عبر "إكس" وزارة الأشغال العامة والنقل بالتدخّل العاجل