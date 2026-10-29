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أخبار لبنان

الرواتب أصبحت جاهزة.. إليكم التفاصيل!

2026-10-29 | 03:19
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الرواتب أصبحت جاهزة.. إليكم التفاصيل!
الرواتب أصبحت جاهزة.. إليكم التفاصيل!

أعلنت وزارة المالية

إنجاز تحويل رواتب العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية، إضافة إلى معاشات المتقاعدين، إلى مصرف لبنان، مؤكدةً أنّها أصبحت متاحة للمستفيدين عبر مصارفهم.

 
 
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