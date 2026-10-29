لقاء بين منسى والعاهل الأردني... وتشديد على دعم الجيش

وتناول اللقاء الأوضاع في ، ولا سيما في الجنوب، حيث أكد الملك عبد الله "دعم كافة الجهود لضمان الاستقرار هناك، والعمل على إنجاح اتفاق الإطار والمساعدة على تحديد القوى التي ستقوم بعملية التحقق في المناطق التجريبية".

كما شدد على "أهمية دعم ، وذلك من خلال إكمال ما بدأه مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا، في إطار مؤتمر دعم الجيش اللبناني".

وفي إطار زيارته المملكة الأردنية الهاشمية، شارك الوطني، على رأس وفد عسكري، في فعاليات معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026"، الذي أُقيم في مدينة العقبة، بمشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول .

وعلى هامش افتتاح المعرض، التقى اللواء منسى رئيس الأردني ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان، حيث قدّم له التعازي بالحادث الأليم الذي شهدته المملكة، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات الراهنة.

كما التقى اللواء منسى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس، الذي استضافه إلى مأدبة عشاء تكريمية. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ولا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.