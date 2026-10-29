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أخبار لبنان

عن فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية.. بيان لـ "حزب الله"

2026-10-29 | 09:29
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عن فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية.. بيان لـ &quot;حزب الله&quot;
عن فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية.. بيان لـ "حزب الله"

صدر عن حزب الله، بيان، حول فوز الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية وحول الموقف الأممي من الحصار الأميركي على كوبا:

يتقدّم حزب الله بأحرّ التهاني إلى فخامة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتجديد الشعب البرازيلي ثقته به، بما يعكس إرادته وخياراته الديمقراطية.

وإذ يهنئ حزب الله الرئيس لولا بهذا الفوز، فإنه يثمّن مواقفه الداعمة لقضايا الشعوب المحقة وحقها في الحرية وتقرير المصير، ولا سيما القضية الفلسطينية، ووقوفه في وجه الهيمنة الأمريكية، ومواقفه المشرفة في إدانة حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. ويرى حزب الله في تجديد الشعب البرازيلي ثقته بالرئيس لولا تأكيدًا لتمسكه بخياراته الوطنية المستقلة بعيداً عن الهيمنة والإملاءات الخارجية.

كما يرحب حزب الله بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء الحصار الأميركي المفروض على كوبا، ويبارك للشعب الكوبي هذا الانتصار للعدالة والحق، بعد عقود من الحصار والضغوط والظلم الذي تعرّض له. كما يؤكد أن النهج الأميركي القائم على الحصار والتدخل في شؤون الدول وإخضاع شعوبها يمثّل إرهابًا دوليًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان، ويكشف زيف الادعاءات  الأميركية بشأن الدفاع عن الديمقراطيات والحريات، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي مجابهته حفاظًا على ما تبقى من مبادئ القانون الدولي والإنساني. وفي هذا السياق، يثمّن حزب الله المواقف الداعية إلى احترام القانون الدولي، ورفض الحروب والاعتداءات، والانتصار لحقوق الشعوب وقضاياها العادلة، وفي مقدّمها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال.

ويؤكد حزب الله تطلّعه إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والبرازيل وكوبا، بما يخدم مصالح شعوبها، ويسهم في ترسيخ قيم السيادة والاستقلال والعدالة، وبناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل ورفض سياسات الهيمنة.
 
 
 
 
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عن فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية.. بيان لـ "حزب الله"

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وأضاف المسؤول في الخارجية الاميركية، أنه "في نهاية المطاف، ما دام سلاح حزب الله لم يُنزع، فسيواصل تنفيذ ما يمليه عليه أسياده في طهران، وسيُجبَر الشعب اللبناني على دفع الثمن".

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