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أخبار لبنان

وُجد مقتولاً في منزله.. جامعة بني ضو تنعى كاهنها

2026-10-29 | 10:03
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وُجد مقتولاً في منزله.. جامعة بني ضو تنعى كاهنها
وُجد مقتولاً في منزله.. جامعة بني ضو تنعى كاهنها

أصدرت جامعة بني ضو، بياناً، أدانت فيه الجريمة النكراء التي أودت بحياة الأب سمير مخايل ضو، جاء فيه:

ببالغ الحزن والأسى، وبأشدّ عبارات الإدانة والاستنكار، تنعى جامعة بني ضو ابنها البارّ، الكاهن الفاضل الأب سمير مخايل ضو، ابن بلدة عين جرين، الذي امتدّت إليه يد الغدر في جريمةٍ نكراء هزّت الضمائر وأدمت القلوب.

لقد طالت يد الإجرام رجلًا نذر حياته لخدمة الإنسان، وعاش صادقًا، متواضعًا، محبًّا للجميع، فلم يؤذِ أحدًا، ولم يترك وراءه سوى المحبّة وسيرةٍ عطرةٍ وأثرٍ طيّب.

وإذ تنحني الجامعة إجلالًا لذكراه، وتتقدّم من عائلته وذويه وجميع محبّيه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، فإنّها تؤكّد أنّ حرمة الحياة الإنسانية وكرامة الإنسان قيمتان مقدّستان، وأنّ إزهاق روحٍ بريئةٍ ليس اعتداءً على حياة فردٍ فحسب، بل هو انتهاكٌ لأسمى القيم الإنسانية والأخلاقية، وجرحٌ عميقٌ في ضمير المجتمع.

وطالبت الجامعة السلطات القضائية والأمنية المختصّة بكشف ملابسات هذه الجريمة كاملةً، وملاحقة المسؤولين عنها وإحالتهم إلى العدالة، وإنزال أشدّ العقوبات التي يجيزها القانون بحقّ كلّ من تثبت إدانته، فلا يجوز أن يُغتال العدل بعدما اغتيل الإنسان.

وكان قد عثر على الكاهن سمير ضو، ابن بلدة عين جرين وخادم رعيّتَي الحصون وفرحت في قضاء جبيل، مقتولاً اليوم في منزله.

وكان قد فقد الاتصال به منذ ظهر أمس الأربعاء، في ظروف لم تتّضح ملابساتها.

وقد رُصدت إشارة هاتف الأب ضو للمرة الأخيرة في مدينة جبيل قرابة الساعة الواحدة من بعد الظهر، قبل أن يُقفل هاتفه ويتعذّر التواصل معه.
 
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الكاهن

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