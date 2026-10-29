وزير الإعلام يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للجديد، تعليقاً على بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه "أداة بيد إيران، ولا يحق له إلقاء المواعظ بشأن السيادة".



وأضاف المسؤول في الخارجية الاميركية، أنه "في نهاية المطاف، ما دام سلاح حزب الله لم يُنزع، فسيواصل تنفيذ ما يمليه عليه أسياده في طهران، وسيُجبَر الشعب اللبناني على دفع الثمن".