مصادر سياسية للجديد: بحوزة حزب الله المال والصواريخ والمسيرات

معلومات الجديد: العقوبات الأميركية قد تطال بعض السياسيين ومن بينهم شخصيات لا تنتمي الى حزب الله ولا حتى الى البيئة الشيعية ما يحمل رسائل مباشرة ترتبط بمواقفهم وتموضعهم