المال والصواريخ والمسيرات.. بحوزة "حزب الله"؟

في المشهد السياسي، لا تتقدم أي من الملفات المرتبطة بالمفاوضات والتصعيد الميداني الاسرائيلي، بانتظار تسويات إقليمية تلفح ، فيما تبلغت رسائل دولية صارمة ترتبط بشحنة المواد المتفجرة وضرورة الاحالة الى المجلس العدلي، والتي ترافقت مع تسريبات عن عقوبات تطال الجسم القضائي.



وفي المعلومات أن بعض القضاة المقربين من يتوجسون إمكان أن تطالهم أية عقوبات على خلفية ما يمكن وصفه بتغطيتهم وحفظهم ملفات كبيرة أو أحداثا داخلية لا تزال حاضرة في ذاكرة اللبنانيين، وفي المعلومات أن بعض السياسيين قد تطالهم أيضا ، ومن بينهم شخصيات لا تنتمي الى حزب الله ولا حتى الى البيئة الشيعية ما يحمل رسائل مباشرة ترتبط بمواقفهم وتموضعهم.



داخليا برز اعتكاف وزراء ضمن مسار تصاعدي، قد يعيد خلط الأوراق الداخلية في ظل أزمة إقليمية تجعل من الملف اللبناني تفصيلا صغيرا في المنطقة، في المقابل تتساءل مصادر سياسية عن مدى تراجع قدرة حزب الله العسكرية والمالية، لتتوقف عند المسار - وربطا الخليجي حيث لا يزال حزب الله يعول على تسوية تنعكس إيجابا عليه.



وتختم المصادر بالقول، المال لا يزال في حوزة حزب الله، والمسيرات أيضا، أما بالنسبة للسلاح وإن تمت مصادرة شاحنة واحدة، فغيرها الكثير تتحرك يوميا ومن مداخل وطرقات عدة.