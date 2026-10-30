واشنطن تضغط: دوريات لبنانية - اسرائيلية.. وبيروت قلقة! (الديار)

قالت مصادر مطلعة لصحيفة ، أنه "يمكن اعتبار الاجتماع الذي عقد في بعبدا أمس، تاسيسيا لاعادة ترتيب اوراق التفاوض بعد ان انتهت الجولة الماضية الى لا شيء مع بقاء الخلافات قائمة بشأن آلية التحقق من الإجراءات الأمنية، ووقف الاعتداءات ، والانسحاب من الأراضي ودور في المرحلة المقبلة. ولا يتوقف الخلاف على آلية التحقق باعتباره العقدة الأساس، واصرار اسرائيل على فرض تنسيق مباشر او غرفة عمليات مشتركة مع الجيش اللبناني، بل يبدو الموقف اكثر خطورة بعد ان طرحت واشنطن خريطة طريقوضعها رئيس لجنة الميكانيزم، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، تقضي بفرض ترتيبات تشمل تسيير دوريات مشتركة إسرائيلية–لبنانية داخل المنطقة المعروفة بالخط الأصفر، بعد انسحاب اليونيفيل، وهو الامر المرفوض جملة وتفصيلا من قبل قيادة الجيش لانه يمنح إسرائيل دورا مباشرا في مراقبة الأراضي اللبنانية، بدلا من الاعتماد على قوات دولية تتولى مهام الفصل والتحقق.