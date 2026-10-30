"حزب الله" لا يعطي سره لأحد.. وأميركا تتوعّد! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "على المستوى الدولي والديبلوماسي، فإن دولاً عديدة في المنطقة بدأت تتخذ إجراءات للتعامل مع احتمال اندلاع الحرب، وتحضير خطط إجلاء، بينما بعض الدول تشير إلى تقديرات لديها بأن الحرب ستتوسع وتطال دولاً عديدة. وبحال حصل ذلك، لن يكون هناك ضمانة لأي دولة، كما أن قد تلجأ إلى تفعيل مبدأ وحدة الجبهات. ولكن ذلك يبقى مرتبطاً بمسار الحرب، حيث لا تزال إيران تعتبر نفسها قادرة على الصمود، وتتعاطى مع المفاوضين من موقع "الطرف الأقوى". من يلتقي بالمسؤولين الإيرانيين يقول إنهم معتدون بأنفسهم، ويجزمون بأن لن تتمكن من تحقيق أهدافها، ولن تتمكن من تحقيق نتائج مختلفة عما حققته في الحربين الماضيتين".





ووفق المدن، "في حال اتسعت الحرب، فمن غير المضمون أن يبقى بمنأىً عنها. طهران لا تريد للحزب أن ينخرط في البداية، وحزب الله يريد تكرار تجربة حرب الـ 12 يوماً أي تحييد نفسه. لكن ذلك يبقى مرتبطاً بمسار المعركة وتطوراتها، كما أنه يرتبط بما قد تقدم عليه في حال قررت التحرك ضد الحزب بشكل استباقي. طبعاً، يرفض تسليم سرّه لأحد، وهو لا يعطي أي ضمانات. ولكن بحسب المعلومات، فعلى المستوى العسكري لا يزال الحزب جاهزاً، ويتجهز. فشحنة المتفجرات التي تم ضبطها تشير إلى تمرير عدد أكبر من الشحنات في إطار إعادة بناء القدرات العسكرية، والتجهيز لأي تطور عسكري. بحسب المعلومات، فإن الحزب عمل على اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة".



وبحسب المدن، الحرب لم تعد عسكرية فقط. فبالنسبة إلى لبنان، هناك اتجاه إلى التعاطي معه بـِ "ديبلوماسية حربية" من قبل الأميركية، إذ إنَّ كل المؤشرات تفيد بزيادة الضغط الأميركي على الدولة في المرحلة المقبلة، للتشدد في الإجراءات ضد حزب الله، ومنعه من مواصلة التسلح وتهريب السلاح، إضافة إلى الضغط في سبيل اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن شحنة المتفجرات، مع ما يعنيه ذلك من ضغوط على وعلى والأجهزة الأمنية الأخرى. كما أن الضغط على الجيش سيتضاعف في سبيل العمل على سحب سلاح الحزب والتعاون مع إسرائيل ضمن غرفة عمليات مشتركة. وهنا تعود للتلويح بخيار العقوبات، التي، بحسب المعطيات، أعدت لائحة طويلة بالأسماء ستختار إدراجها على لوائح العقوبات تباعاً. وبحسب ما يتعمد الأميركيون تسريبه فإن العقوبات تطال شخصيات سياسية من خارج حزب الله ومن خارج الطائفة الشيعية، وتريد من خلالها واشنطن استهداف قيادات لبنانية بشكل غير مباشر لإيصال رسائل واضحة وضاغطة عليها لتغيير مواقفها وطريقة تعاطيها، سواء مع اتفاق الإطار أو مع عملية سحب السلاح، كما أن هذه العقوبات قد تشمل ضباطاً حاليين أو سابقين، وقضاة حاليين أو سابقين.