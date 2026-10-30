قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، استئناف تسيير عدد محدد من الرحلات من وإلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك عقب إعادة فتح مطار الملك خالد الدولي والحصول على الأذونات اللازمة لتشغيل الرحلات.
أفادت معلومات الجديد بأن "وفداً حكومياً برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري سيتوجه إلى دمشق الاثنين المقبل، يرافقه كل من وزراء الداخلية أحمد الحجار، العمل (المحسوب على حزب الله) محمد حيدر، التربية ريما كرامي والشؤون حنين السيد، وذلك للبحث مع الجانب السوري في الملفات المشتركة بين البلدين، أبرزها الأمن والاقتصاد والنزوح.
فُقد الاتصال بشاب من بلدة رب ثلاثين، بعدما أوقف سيارته في منطقة وادي الحجير، وتابع طريقه سيراً على الأقدام باتجاه بلدة القنطرة.