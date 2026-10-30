أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص

2026-10-30 | 04:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
مقالات ذات صلة
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص

أخبار لبنان

الأمن:

توقيف

المشتبه

والتحقيق

بإشراف

القضاء

المختص

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المخيمات الفلسطينية أمام خطة جديدة.. الرئيس سلام يحدّد الثوابت والأولويات
أيها اللبنانيون.. داء " التريشينيلا" وصل وتحذير من وزارة الصحة!

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

"الميدل إيست" تعود إلى الرياض.. وتعديلات تطال رحلات جدة
07:57

"الميدل إيست" تعود إلى الرياض.. وتعديلات تطال رحلات جدة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، استئناف تسيير عدد محدد من الرحلات من وإلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك عقب إعادة فتح مطار الملك خالد الدولي والحصول على الأذونات اللازمة لتشغيل الرحلات.

07:57

"الميدل إيست" تعود إلى الرياض.. وتعديلات تطال رحلات جدة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، استئناف تسيير عدد محدد من الرحلات من وإلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك عقب إعادة فتح مطار الملك خالد الدولي والحصول على الأذونات اللازمة لتشغيل الرحلات.

وزير "حزب الله" إلى سوريا؟ (فيديو)
Play
07:27

وزير "حزب الله" إلى سوريا؟ (فيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن "وفداً حكومياً برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري سيتوجه إلى دمشق الاثنين المقبل، يرافقه كل من وزراء الداخلية أحمد الحجار، العمل (المحسوب على حزب الله) محمد حيدر، التربية ريما كرامي والشؤون حنين السيد، وذلك للبحث مع الجانب السوري في الملفات المشتركة بين البلدين، أبرزها الأمن والاقتصاد والنزوح.

07:27

وزير "حزب الله" إلى سوريا؟ (فيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن "وفداً حكومياً برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري سيتوجه إلى دمشق الاثنين المقبل، يرافقه كل من وزراء الداخلية أحمد الحجار، العمل (المحسوب على حزب الله) محمد حيدر، التربية ريما كرامي والشؤون حنين السيد، وذلك للبحث مع الجانب السوري في الملفات المشتركة بين البلدين، أبرزها الأمن والاقتصاد والنزوح.

في الجنوب.. ترك سيارته ثم اختفى!
06:20

في الجنوب.. ترك سيارته ثم اختفى!

فُقد الاتصال بشاب من بلدة رب ثلاثين، بعدما أوقف سيارته في منطقة وادي الحجير، وتابع طريقه سيراً على الأقدام باتجاه بلدة القنطرة.

06:20

في الجنوب.. ترك سيارته ثم اختفى!

فُقد الاتصال بشاب من بلدة رب ثلاثين، بعدما أوقف سيارته في منطقة وادي الحجير، وتابع طريقه سيراً على الأقدام باتجاه بلدة القنطرة.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026