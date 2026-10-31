من الشجرة إلى المعصرة.. أخطاء في قطاف الزيتون قد تكلّفكم جودة الزيت والموسم المقبل!

دعت ، مع بدء موسم قطاف في مختلف المناطق، إلى الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة خلال عمليات القطاف والتعبئة والنقل إلى المعاصر، حفاظاً على الثمار وجودة الزيت، وحمايةً لأشجار الزيتون وإنتاجيتها في المواسم المقبلة. وأكدت أن عملية القطاف تُعدّ من المراحل الأساسية في دورة إنتاج الزيتون، لما لها من تأثير مباشر في كمية الزيت ونوعيته، وفي سلامة الأشجار ونموّها. وأوصت باتباع الإرشادات الآتية:



1- اختيار الموعد المناسب للقطاف: يؤثر موعد القطاف في كمية الزيت وجودته؛ فالثمار الخضراء تحتوي عادةً على كميات أقل من الزيت وتتميّز بجودة مرتفعة، فيما تزداد كمية الزيت مع تقدّم النضوج، وقد تتراجع جودته عند التأخر في القطاف. ويُستحسن اعتماد مؤشر النضوج المرتكز على تحوّل لون الثمار من الأخضر إلى البنفسجي، والبدء بالقطاف عند بلوغ نسبة الثمار المتلوّنة نحو 50%، بما يحقق توازناً بين كمية الزيت وجودته.





2- اعتماد طرق القطاف المناسبة: يمكن اعتماد القطاف اليدوي، أو استخدام الأمشاط، أو وسائل القطاف الميكانيكي المناسبة، مع الحرص على الثمار والأغصان. وتشدّد الوزارة على ضرورة الامتناع كلياً عن استخدام العصي، لما تسبّبه من أضرار للثمار وتكسير للنموّات الحديثة، بما ينعكس سلباً على إنتاجية الأشجار في المواسم اللاحقة.





3- الحفاظ على سلامة الثمار ونضارتها: يجب تجنّب دهس الثمار أو تجريحها خلال القطاف والجمع، وعدم خلط الثمار المقطوفة بالثمار المتساقطة سابقاً على ، حفاظاً على جودة الزيت الناتج.



4- استخدام العبوات المناسبة للتعبئة والنقل: توصي الوزارة باستخدام الأقفاص البلاستيكية المهوّأة لتعبئة ونقله من الحقل إلى المعصرة، إذ تؤمّن التهوئة وتحدّ من الضغط على الثمار. كما تدعو إلى تجنّب استخدام الأكياس، لما تسبّبه من تكدّس الثمار وارتفاع حرارتها وتعرّقها نتيجة ضعف التهوئة، ما يؤدي إلى تضرّرها وتراجع جودتها.



5- الإسراع في نقل الزيتون وعصره: يُفضّل عصر الزيتون في يوم قطافه. وفي حال تعذّر ذلك، يجب ألّا تتجاوز الفترة الفاصلة بين القطاف والعصر 48 ساعة. وخلال فترة الانتظار، ينبغي حفظ الثمار في مكان مظلّل وجيد التهوئة، وفردها بطبقة لا تزيد سماكتها على 20 سنتيمتراً، لتجنّب ارتفاع حرارتها وتعرّقها.



6- تأمين سلامة العاملين: حرصاً على سلامة العاملين، توصي الوزارة بتجنّب تسلّق الأشجار قدر الإمكان، واستخدام سلالم مناسبة بعد تثبيتها جيداً، أو الاستعانة بأدوات قطاف ذات أذرع قابلة للاستطالة، للحدّ من مخاطر السقوط والإصابات".





ودعت جميع المزارعين والعاملين في القطاع إلى التقيّد بهذه الإرشادات، بما يسهم في الحفاظ على جودة زيت الزيتون اللبناني، وصون الأشجار، وضمان سلامة العاملين خلال موسم القطاف.