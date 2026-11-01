مشاهد من ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ مطار بيروت (شاهد الفيديو)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن عدداً من المصابين بحالات تسمّم غذائي، غالبيتهم من الأطفال، أُدخلوا إلى مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا – عكار، إثر تناولهم حلويات من نوع «إكلير» في بلدتي ببنين وتل معيان، فيما أفيد بأن أربعة منهم تناولوا اللحوم أيضاً.



