رجي يلتقي قرقاش ويؤكّد من البحرين: لا تراجع عن قرارات الحكومة

والتقى رجي أبناء الجالية في البحرين، في مقر السفارة، بدعوة من سفير في المنامة هادي هاشم.

ورحّب هاشم بالوزير، وقال: "عرفناك دبلوماسياً فذّاً، واليوم سياسياً مقداماً تعمل من أجل حرية لبنان وسيادته واستقراره من دون خوف". وأضاف: "كما قلتَ، الطريق طويلة، لكننا مصمّمون، ونحن مصمّمون معك".

، عبّر رجي عن سعادته بلقاء الجالية، مؤكداً أن لبنان يحتاج إلى الاستقرار لجذب الاستثمارات والنهوض باقتصاده، وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة بحصر السلاح ، لكن التنفيذ لم يكتمل بسبب موقف هذه التنظيمات المسلحة، مؤكداً أن الحكومة مصمّمة ولا تراجع عن قراراتها.

وجدّد رجي إدانته للاعتداءات التي تتعرض لها دول الخليج، منوّهاً بدور أبناء الجالية في مساعدة لبنان على تخطي أزمته الاقتصادية عبر تحويلاتهم إلى أقاربهم. وختم متوجهاً إليهم: «ساندوا سفارتكم دائماً في البحرين، فهي مثل ، عادت لبنانية».

وفي ختام اللقاء، صافح الوزير أبناء الجالية واستمع إلى همومهم ومطالبهم، وأجمعوا على عبارة واحدة قالوها له: "لا تغيّر مواقفك، نحن معك".