داخل شقّة في المعاملتين.. مداهمة أمنية تكشف ما كان مخبّأً (صورة)

"في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها لمكافحة مروجي المخدرات وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء حول قيام شخص بترويج المخدرات في محلة - الطريق البحرية.

بنتيجة المتابعة والتحريات التي أجرتها المفرزة المذكورة، جرى مداهمة شقته في المحلة المذكورة، وتوقيف المشتبه فيه، وتبين أنه يدعى: ع. ع. (مواليد 1983، سوري)

بتفتيش شقته تم ضبط كمية من الحبوب والمواد المخدرة، مقسمة داخل أكياس وطبات وعلب بلاستيكية، ومعدة للترويج.

سلم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة المختص".