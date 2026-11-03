الطقس ينقلب غداً.. أمطار وبرق ورعد

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس خريفي متقلب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الأربعاء حيث يتحول الى ماطر بسبب تأثير منخفض جوي مصدره البحر الأسود، مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي الى هطول أمطار غزيرة أحياناً، عواصف رعدية ، رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى نهاية الاسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 14 و 23 درجة ، 17 و25 درجة ، زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة تهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية ، ويرافقها رياح ناشطة احيانا مع احتمال تشكل خلايا رعدية شمال شرق البلاد .

الأربعاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، تتكاثف الغيوم تدريجا ويتحول الطقس بعد الظهر الى غائم مع أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة .

الخميس:

غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الجمعة:

غائم مع ضباب الىالمرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 23 درجة،في الداخل من 12 الى ،22 درجة.

-الرياح السطحية:جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع:جيّد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 75٪.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:26 درجة

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.