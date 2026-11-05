دعارة على الأوتوستراد.. 4 فتيات بقبضة قوى الأمن

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم المخلّة بالآداب العامّة وتفكيك الشّبكات التي تمتهن الإتّجار بالأشخاص وأعمال الدّعارة، ومنها ظاهرة تواجد فتيات على الطرقات لاستقطاب زبائن.

بتاريخ 31-10-2026، أوقفت عناصر بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة على أوتوستراد عمشيت – ثلاث فتيات يتواجدن على الطّرقات بهدف استقطاب الزبائن بغيّة ممارسة الدّعارة، وهنّ كلٌّ من:

– خ. ح. (مكتومة القيد)

– أ. ع. (مكتومة القيد)

– ف. ع. (لبنانية)

وفي محلّة / الطريق البحرية، أوقفت دوريّة من المكتب المذكور، بالجرم ذاته، المدعوة: