دعارة على الأوتوستراد.. 4 فتيات بقبضة قوى الأمن

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم المخلّة بالآداب العامّة وتفكيك الشّبكات التي تمتهن الإتّجار بالأشخاص وأعمال الدّعارة، ومنها ظاهرة تواجد فتيات على الطرقات لاستقطاب زبائن.
بتاريخ 31-10-2026، أوقفت عناصر مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة على أوتوستراد عمشيت – جبيل ثلاث فتيات يتواجدن على الطّرقات بهدف استقطاب الزبائن بغيّة ممارسة الدّعارة، وهنّ كلٌّ من:
– خ. ح. (مكتومة القيد)
– أ. ع. (مكتومة القيد)
– ف. ع. (لبنانية)
وفي محلّة المعاملتين / الطريق البحرية، أوقفت دوريّة من المكتب المذكور، بالجرم ذاته، المدعوة:
- ه. م. (سورية) بالتّحقيق معهن، اعترفن بما نُسِبَ إليهن، وأودعن القضاء المختص، عملًا بإشارته.