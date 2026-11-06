ما حقيقة وجود عناصر "الحزب" في كفردبيان؟.. مختار البلدة يوضح

نفى صحة المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن وجود عناصر من "حزب الله" في جرود عيون السيمان - كفردبيان وتعرضهم للصيادين والمتنزهين.

وأكد في بيان أن هذه المعلومات "عارية من الصحة تماما"، وأكد أن "الوجود الأمني في جبال كفردبيان يقتصر على والأجهزة الشرعية وشرطة بلدية كفردبيان".



ودعا إلى "توخي الحذر والدقة في نشر أي خبر يتعلق بالبلدة".