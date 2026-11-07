بين التسوية والحرب.. 4 سيناريوهات أمام الجنوب! (المدن)

السيناريو الأول: التسوية –

يقوم على احتمال التوصّل إلى اتفاق برعاية أميركية يفضي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب مقابل نزع سلاح «حزب الله». إلا أن هذا المسار يصطدم برفض الحزب المفاوضات المباشرة وتسليم سلاحه في ظل الاحتلال، إضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وغياب الضمانات الدولية لتنفيذ أي اتفاق. ورغم هذه العقبات، قد تتيح الضغوط الدولية تحقيق انسحاب جزئي مشروط بآليات رقابة واضحة.

السيناريو الثاني: التسوية الأميركية –

يرتبط بنجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي قد تفتح الباب أمام تفاهم إقليمي يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على . وتعتبر الملف اللبناني جزءاً من مصالحها ونفوذها الإقليمي، فيما قد تسهم الوساطات الجارية في خفض التصعيد. غير أن أي اتفاق أميركي – إيراني لا يضمن بالضرورة انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الجنوب، ما يبقي لبنان رهينة نتائج التفاوض والتزام الأطراف بها.

السيناريو الثالث: التصعيد العسكري الإقليمي

يفترض فشل المفاوضات الأميركية – الإيرانية واندلاع جولة من المواجهة بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وقد تنعكس هذه الحرب مباشرة على لبنان، سواء عبر دخول «حزب الله» في المواجهة أو من خلال تصعيد إسرائيلي منفرد، ما يهدّد بتوسيع رقعة الاحتلال وفرض قواعد اشتباك وترتيبات جديدة، وسط تداعيات سياسية وأمنية خطيرة.

السيناريو الرابع: استمرار الوضع الراهن

يقوم على بقاء المفاوضات من دون نتائج حاسمة، بالتوازي مع تجنّب حرب إقليمية شاملة، ما يعني استمرار الوجود العسكري في الجنوب والاعتداءات والضغوط على لبنان. ومن شأن هذا السيناريو تكريس استنزاف طويل الأمد، أمنياً واقتصادياً ومعيشياً، بالتزامن مع تفاقم الانقسامات السياسية الداخلية وغياب أفق واضح للحل.