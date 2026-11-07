سرقة بأكثر من 250 ألف دولار.. الأمن يكشف المتورّطين

على الفور، باشرت القطعات المختصة في إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّات أربعة متورطين في عملية السرقة، وهم كلٌّ من:

ع. ط. (مواليد عام 1998، لبناني).

أ. ح. (مواليد عام 1991، لبناني).

ع. ح. م. (مواليد عام 2005، سوري).

غ. م. (مواليد عام 1970، لبنانية).

بتاريخي 6 و 8-10-2026، وبعد عمليّات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف ثلاثة منهم في مدينة ، والموقوفة الرابعة في مدينة .

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة اشتراكهم مع شخصَين آخرَين في تنفيذ عملية السّرقة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين".